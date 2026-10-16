Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei ProCredit aus
Die ProCredit-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.
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Kürzlich kam es bei der ProCredit-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 14.10.2026. Joleska Popovska, Jovanka, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den ProCredit-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 12.10.2026 174 Aktien zu je 8,61 EUR erworben. Kaum Ausschläge verzeichnete die ProCredit-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 8,54 EUR.
Die ProCredit-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 4,60 Prozent im Plus bei 9,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 150 ProCredit-Aktien. Am Markt ist ProCredit aktuell 533,62 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 58.898.500 Papiere.
Das vorherige Eigengeschäft mit ProCredit-Aktien wurde am 12.10.2026 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Beeck, Christoph, 417 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,61 EUR.
Redaktion finanzen.net
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