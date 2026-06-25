Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Rheinmetall aus

Depotänderung

So entwickelte sich die Rheinmetall-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Rheinmetall meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 25.06.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 25.06.2026 ein. Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, in enger Beziehung bei Rheinmetall, fügte am 25.06.2026 50 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 953,30 EUR gezahlt. Die Rheinmetall-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,60 Prozent auf 946,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR ab. Rheinmetall wird derzeit am Markt mit 44,17 Mrd. Euro bewertet. Gegenwärtig werden 46.541.996 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 25.06.2026 erfasst. Die Erhöhung der Rheinmetall-Aktien im Depot um 3.188 Anteilsscheine zu je 954,62 EUR meldete in enger Beziehung, ATP Holding GmbH.

Redaktion finanzen.net