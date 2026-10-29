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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Symrise aus

Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Symrise aus

Die Symrise-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
91.80 EUR 2.84 EUR 3.19 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2026 wurden bei Symrise Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 28.10.2026 über die Transaktion informiert. Sein Engagement in Symrise hat Friede, Michael, Vorstand, am 28.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 393 Aktien zu je 89,70 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 7,20 Prozent auf 88,96 EUR.

Die Symrise-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Die Aktien von Symrise sind unterdessen 12,32 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 137.180.128 beziffert.

Bereits am 15.09.2026 hatte Friede, Michael eine Transaktion getätigt.Am 15.09.2026 führte Friede, Michael zuvor ein Eigengeschäft durch. Das Portfolio von Friede, Michael verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 566 Anteile zu jeweils 89,10 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
08:41 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.

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