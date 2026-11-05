Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei UmweltBank aus

Depotänderung

05.11.26 08:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der UmweltBank-Aktie.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei UmweltBank am 02.11.2026 informiert. Die BaFin wurde am 04.11.2026 über die Transaktion informiert. von Blücher, Dietmar, Vorstand, agierte mit Blick auf den UmweltBank-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 02.11.2026 255 Aktien zu je 3,65 EUR erworben. Die UmweltBank-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 6,70 Prozent auf 3,65 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das UmweltBank-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 5,40 Prozent auf 3,68 EUR. UmweltBank wird aktuell mit einem Börsenwert von 151,51 Mio. Euro gelistet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 41.396.700.

Das vorangegangene Eigengeschäft von von Blücher, Dietmar wurde am 30.10.2026 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 5.996 UmweltBank-Aktien zu jeweils 3,55 EUR.

Redaktion Finanzen.net