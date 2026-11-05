DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.515 -0,2%Euro 1,1263 +0,3%Öl 94,2 -0,4%Gold 4.127 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Depotänderung

Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei UmweltBank aus

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der UmweltBank-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UmweltBank
3.64 EUR -0.04 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei UmweltBank am 02.11.2026 informiert. Die BaFin wurde am 04.11.2026 über die Transaktion informiert. von Blücher, Dietmar, Vorstand, agierte mit Blick auf den UmweltBank-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 02.11.2026 255 Aktien zu je 3,65 EUR erworben. Die UmweltBank-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 6,70 Prozent auf 3,65 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das UmweltBank-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 5,40 Prozent auf 3,68 EUR. UmweltBank wird aktuell mit einem Börsenwert von 151,51 Mio. Euro gelistet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 41.396.700.

Das vorangegangene Eigengeschäft von von Blücher, Dietmar wurde am 30.10.2026 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 5.996 UmweltBank-Aktien zu jeweils 3,55 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle UmweltBank Aktie News

Werbung

UmweltBank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UmweltBank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 UmweltBank Kaufen GBC
04.08.26 UmweltBank Kaufen GBC
08.07.26 UmweltBank Kaufen GBC
04.05.26 UmweltBank Kaufen GBC
27.03.26 UmweltBank Kaufen GBC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.