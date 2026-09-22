Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Villeroy Boch aus

Managers’ Transaction

22.09.26 10:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Villeroy Boch.

Bei Villeroy Boch kam es am 18.09.2026 zu einem Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 21.09.2026 ein. Im Portfolio von Villeroy Boch-Vorstand Jehle, Esther kam es am 18.09.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.999 Aktien zu jeweils 13,89 EUR hinzu. Der Villeroy Boch-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,80 Prozent auf 13,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Villeroy Boch-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 13,45 EUR. Am Markt ist Villeroy Boch aktuell 384,20 Mio. Euro wert. 12.728.522 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 20.03.2026 statt. 700 Anteile für jeweils 17,07 EUR kaufte Vorstand, Schupp, Gabriele bei Villeroy Boch damals an.

Redaktion finanzen.net