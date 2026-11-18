Öffentliche Bekanntgabe

Bei Zalando kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Zalando am 12.11.2026 informiert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 17.11.2026. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando, hat am 12.11.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 1.466 Aktien zu je 28,76 EUR. An diesem Tag wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,90 Prozent auf 28,38 EUR nach oben.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Im Handelsverlauf wurden 865 Zalando-Aktien umgesetzt. Am Markt ist Zalando aktuell 6,85 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 244.222.656 Wertpapiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Aktieselskabet af 1.2.2017 am 12.11.2026 verzeichnet. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 37 Aktien zu je 28,93 EUR.

Redaktion Finanzen.net