DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.515 -0,2%Euro 1,1263 +0,3%Öl 94,2 -0,4%Gold 4.127 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Führungskraft-Depot

Managers’ Transactions: Vorstand versilbert Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Anteile

Managers’ Transactions: So reagierte die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien
36.20 EUR -0.20 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.10.2026. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 04.11.2026 ein. Vandepitte, Pieter-Jan, Vorstand, reduzierte am 29.10.2026 die eigene Position im Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Anteilsschein um 43.591 Aktien zu jeweils 37,20 EUR. Mit einem Wert von 36,20 EUR bewegte sich die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 36,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Vor der Transaktion von Bruder, Dr. Johannes wurde die letzte Meldung am 29.10.2026 verzeichnet. Einen Verkauf von 56.437 Papiere für jeweils 37,20 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Bruder, Dr. Johannes.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Delivery Hero Aktie News

Werbung

Delivery Hero Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.