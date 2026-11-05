Managers’ Transactions: Vorstand versilbert Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Anteile

Führungskraft-Depot

05.11.26 08:01 Uhr

Managers’ Transactions: So reagierte die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie.

Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.10.2026. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 04.11.2026 ein. Vandepitte, Pieter-Jan, Vorstand, reduzierte am 29.10.2026 die eigene Position im Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Anteilsschein um 43.591 Aktien zu jeweils 37,20 EUR. Mit einem Wert von 36,20 EUR bewegte sich die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 36,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Vor der Transaktion von Bruder, Dr. Johannes wurde die letzte Meldung am 29.10.2026 verzeichnet. Einen Verkauf von 56.437 Papiere für jeweils 37,20 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Bruder, Dr. Johannes.

Redaktion Finanzen.net