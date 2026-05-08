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Aktien wechseln den Besitzer

Managers’ Transactions: Vorstand versilbert Vidac Pharma-Anteile

29.05.26 12:01 Uhr

Vidac Pharma rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,58 EUR -0,02 EUR -2,68%
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Am 21.05.2026 wurden bei Vidac Pharma Managers’ Transactions erfasst. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 28.05.2026 ein. Am 21.05.2026 hat Herzberg, DR. Max, Vorstand, das Engagement in Vidac Pharma reduziert. Die Führungskraft veräußerte 13.121 Aktien zu einem Preis von jeweils 0,58 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Vidac Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,55 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Vidac Pharma-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 6,80 Prozent auf 0,60 EUR nach oben. Der Tagesumsatz der Vidac Pharma-Aktie belief sich da auf 1.000 Aktien. Vidac Pharma wird aktuell mit einem Börsenwert von 29,43 Mio. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.

Zuletzt hatte es am 15.05.2026 Managers’ Transactions bei Vidac Pharma gegeben. Damals stieß Herzberg, Dr. Max, Vorstand, 5.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 0,58 EUR ab.

Redaktion finanzen.net

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