Managers’ Transactions: Vorstand versilbert Vidac Pharma-Anteile

Managers’ Transaction

Die Vidac Pharma-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Vidac Pharma am 29.05.2026 informiert. Das Eigengeschäft wurde am 02.06.2026 öffentlich gemacht. Am 29.05.2026 reduzierte Herzberg, Dr. Max, Vorstand, das eigene Depot um 11.000 Aktien. Herzberg, Dr. Max erhielt 0,58 EUR je Anteilsschein. Kaum Ausschläge verzeichnete die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 0,58 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 1,40 Prozent im Plus bei 0,58 EUR. Letztlich wurden via FSE 600 Vidac Pharma-Aktien gekauft oder verkauft. Aktuell verbucht Vidac Pharma einen Börsenwert von 30,46 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 51.625.060 Papiere.

Das vorherige Eigengeschäft mit Vidac Pharma-Aktien wurde am 29.05.2026 verzeichnet. Die Positionsverkleinerung der Vidac Pharma-Aktien im Depot um 1.000 Anteilsscheine zu je 0,59 EUR meldete Herzberg, Dr Max, Vorstand.

Redaktion finanzen.net