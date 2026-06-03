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Managers’ Transactions: Vorstand versilbert Vidac Pharma-Anteile

11.06.26 10:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Vidac Pharma für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
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Vidac Pharma meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 04.06.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 10.06.2026 ein. Vorstand Herzberg, Dr. Max reduzierte am 04.06.2026 das Investment in Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr. Max veräußerte 10.000 Aktien zu jeweils 0,58 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 0,57 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Vidac Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,55 EUR. Vidac Pharma ist derzeit am Markt 26,95 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 51.625.060 Anteilsscheine beziffert.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Vidac Pharma ergab sich am 04.06.2026. Herzberg, Dr Max, Vorstand, verkaufte 5.000 Papiere zu jeweils 0,58 EUR.

Redaktion finanzen.net

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