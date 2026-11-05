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Transaktion im Blick

Managers’ Transactions: Vorstand versilbert Vidac Pharma-Anteile

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Vidac Pharma.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0.37 EUR -0.02 EUR -4.94 %
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Am 21.10.2026 tätigte bei Vidac Pharma eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 27.10.2026. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkleinerte das eigene Portfolio am 21.10.2026 um Vidac Pharma-Anteile. Somit reduzierte sich der Bestand um 10.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 0,40 EUR. Mit einem Kurs von 0,42 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 0,36 EUR. Der Marktwert von Vidac Pharma beträgt unterdessen 27,35 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 61.736.608 Aktien beziffert.

Zuvor meldete Vidac Pharma, dass Herzberg, Dr. Max am 19.10.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft verkaufte damals 9.000 Vidac Pharma-Aktien zu jeweils 0,44 EUR.

Redaktion Finanzen.net

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