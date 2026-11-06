Managers’ Transactions: Vorstand versilbert Vidac Pharma-Anteile

MT-Meldung

06.11.26 14:01 Uhr

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Vidac Pharma-Aktie aus.

Zum 02.11.2026 wurde bei Vidac Pharma ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 05.11.2026 ein. Von Vorstand Herzberg, Dr. Max wurden am 02.11.2026 Vidac Pharma-Papiere verkauft. Es wurden 15.000 Aktien zu jeweils 0,40 EUR veräußert. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 0,36 EUR.

Mit einem Wert von 0,37 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von Vidac Pharma beziffert sich unterdessen auf 27,04 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 61.736.608.

Herzberg, Dr. Max führte zuvor am 30.10.2026 die letzte Transaktion durch. Zu jeweils 0,42 EUR verkaufte Herzberg, Dr. Max 10.000 Anteile.

Redaktion Finanzen.net