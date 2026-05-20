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Manba Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

21.05.26 06:35 Uhr

Manba Finance hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 934,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manba Finance 679,4 Millionen INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 9,03 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manba Finance 7,52 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,30 Milliarden INR – ein Plus von 33,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Manba Finance 2,48 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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