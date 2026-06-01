Manbro Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Manbro Industries gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manbro Industries 0,140 INR je Aktie eingenommen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 INR gegenüber 0,100 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3136,79 Prozent auf 633,44 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,57 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net