Mandat

Der Spielwarenhersteller tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden.

Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen.

Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen tonies am Dienstag in Luxemburg mit.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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