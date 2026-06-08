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tonies-Aktie fester: Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann verlängert

09.06.26 10:59 Uhr
tonies-Aktie stärker: CEO-Vertrag von Tobias Wann verlängert | finanzen.net

Der Spielwarenhersteller tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden.

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Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen tonies am Dienstag in Luxemburg mit.

Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen.

Die tonies-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,37 Prozent höher bei 10,80 Euro.

/err/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Boxine GmbH

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