Mando stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

01.11.26 06:35 Uhr

Mando präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1002,13 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mando 931,00 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.320,53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 2.321,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net