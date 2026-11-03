Mangal Electrical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

03.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,69 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde auf 3,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mangal Electrical Industries 5,96 INR je Aktie verdient.

Mangal Electrical Industries hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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