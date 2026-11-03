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Mangal Electrical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Mangal Electrical Industries Limited Registered Shs
235.50 -14.65 -5.86 %
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Mangal Electrical Industries hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mangal Electrical Industries 5,96 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,69 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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