Mangalam Global Enterprise: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

20.10.26 06:35 Uhr

Mangalam Global Enterprise hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,83 Milliarden INR – ein Plus von 39,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mangalam Global Enterprise 7,06 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net