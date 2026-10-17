Mangalam Worldwide hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Mangalam Worldwide hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,60 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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