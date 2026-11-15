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Manipal Health Enterprises Pvt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Manipal Health Enterprises Pvt Ltd Registered Shs 144A Reg S
680.00 3.25 0.48 %
Charts | News | Analysen

Manipal Health Enterprises Pvt hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,80 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 33,08 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion Finanzen.net

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