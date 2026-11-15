Manipal Health Enterprises Pvt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,80 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 33,08 Milliarden INR gerechnet.

Manipal Health Enterprises Pvt hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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