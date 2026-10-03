Manipal Payment and Identity Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Manipal Payment and Identity Solutions hat am 01.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 3,35 INR gegenüber 1,53 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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