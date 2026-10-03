Manipal Payment and Identity Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

03.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich auf 3,35 INR gegenüber 1,53 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Manipal Payment and Identity Solutions hat am 01.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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