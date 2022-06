Stellantis-Aktie etwas leichter: USA klagt gegen US-Sparte von Stellantis in Abgasstreit

Eine Bundesbezirksrichterin in Detroit setzte einen Termin vor Gericht für Freitag an. Eine Stellungnahme von Stellantis lag nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangene Woche unter Berufung auf Insider berichtet, dass FCA US - inzwischen Teil von Stellantis - eine Einigung bei den seit Jahren laufenden Ermittlungen erzielt habe. Demnach wird sich das Unternehmen schuldig bekennen und den Dieselstreit gegen die Zahlung von etwa 300 Millionen Dollar beilegen.

Den Insidern zufolge hat FCA US eingeräumt, die Emissionswerte bei mehr als 100.000 Fahrzeugen manipuliert zu haben. Bei den Jeep-Autos und Ram-Pickup-Trucks handelt es sich um Diesel-Fahrzeuge der Modelljahre 2014 bis 2016. Mit der Einigung dürfte der Fall im Wesentlichen abschlossen sein.

An der EURONEXT verliert die Stellantis-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 14,196 Euro.

New York/Washington (Reuters)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com