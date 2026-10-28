Mankind Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

28.10.26 06:35 Uhr

Mankind Pharma lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,23 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,39 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 43,38 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,97 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net