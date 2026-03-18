Mann bei iranischem Angriff in Israel getötet

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Raketenangriff ist in Israel ein Mann ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handle es sich um einen ausländischen Arbeiter, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Er sei durch Splitter lebensgefährlich verletzt und schließlich für tot erklärt worden. Aus welchem Land der Mann stammt, war zunächst unklar. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge in Zentralisrael.

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Dort hatte es zuvor eine Handy-Warnung vor iranischem Raketenbeschuss und kurz darauf Raketenalarm gegeben. Betroffen war auch die Küstenmetropole Tel Aviv.

Israels Armee sowie Polizei meldeten mehrere Einschläge im Zentrum des Landes. Laut israelischen Medien trafen Raketenteile auch ein mehrstöckiges Wohnhaus in Tel Aviv. Medien verbreiteten Aufnahmen, die Schäden am obersten Stockwerk des Gebäudes zeigen. Eine Person wurde den Berichten zufolge wegen einer Rauchvergiftung behandelt.

Israelischen Medien zufolge soll der Iran bei dem Angriff erneut die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt haben./cir/DP/zb