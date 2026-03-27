Manning Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Manning Ventures hat am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,200 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,420 CAD. Im Vorjahr waren -2,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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