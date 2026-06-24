Mantaro Precious Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Mantaro Precious Metals lud am 24.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Mantaro Precious Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Mantaro Precious Metals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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