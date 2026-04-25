Mantex Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Mantex Registered hat sich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,88 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,330 SEK erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Mantex Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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