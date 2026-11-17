MapLight Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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MapLight Therapeutics äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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