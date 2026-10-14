Mapro Industries präsentierte Quartalsergebnisse

14.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Mapro Industries 6,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 227,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Es stand ein EPS von 0,66 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mapro Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 INR in den Büchern gestanden.

Mapro Industries hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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