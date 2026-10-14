Mapro Industries präsentierte Quartalsergebnisse
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Mapro Industries hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,66 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mapro Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Mapro Industries 6,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 227,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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