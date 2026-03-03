DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.071 +0,4%Euro1,1722 -0,5%Öl79,46 +9,6%Gold5.408 +2,5%
María Corina Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an

02.03.26 07:29 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Sie werde "in wenigen Wochen" nach Venezuela zurückkommen, um den Übergang im Land zu begleiten, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin in einer auf ihren sozialen Medien veröffentlichten Ansprache. "Der Übergang in eine Demokratie in Venezuela ist unaufhaltsam", sagte Machado.

Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. "Viele Venezolaner riskierten ihr Leben, damit ich heute hier sein und diese Mission erfüllen kann", sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält. Das Volk rief sie auf, sich auf einen "neuen und gigantischen Wahlsieg" vorzubereiten.

Im vergangenen Dezember hatte die bis dahin im Untergrund lebende Politikerin den Friedensnobelpreis in Oslo persönlich entgegengenommen. Nach der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitesoldaten Anfang Januar hatte Machado zunächst die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger gefordert. Später erklärte sie, selbst Präsidentin Venezuelas werden zu wollen.

Seit dem Machtwechsel befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche. Die aktuelle Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez habe dieselbe Natur wie die vorherige, sagte Machado: "Es sind die, die gefoltert, verfolgt, eingesperrt haben, Menschen haben verschwinden lassen, umgebracht, enteignet und gelogen haben."/juw/DP/zb