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Marathon Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

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Marathon Bancorp Inc Registered Shs
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Marathon Bancorp hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,660 USD. Im Vorjahr hatte Marathon Bancorp 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,67 Millionen USD – ein Plus von 28,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Marathon Bancorp 9,87 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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