DAX 25.823 +0,5%ESt50 6.165 -0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,64 -0,5%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.723 -1,5%Euro 1,1136 -0,2%Öl 114,2 -0,9%Gold 4.026 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marge sinkt

MTU-Aktie sinkt dennoch: Rückenwind aus dem dritten Quartal stärkt Jahresausblick

MTU-Aktie sinkt dennoch: Rückenwind aus dem dritten Quartal stärkt Jahresausblick

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines ist im dritten Quartal zweistellig gewachsen, hat aber an Marge eingebüßt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
319.10 EUR -14.00 EUR -4.20 %
Charts | News | Analysen

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 wird der Münchener DAX-Konzern optimistischer und engte die Zielspannen für Umsatz und Cash Conversion Rate auf das obere Ende ein. In der zivilen Instandhaltung und im Ersatzteilgeschäft rechnet MTU mit höheren organischen Wachstumsraten als bisher.

Werbung

Im dritten Quartal verzeichnete MTU einen Umsatzanstieg um 14 Prozent auf gut 2,42 Millirden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich unterdessen um 2,9 Prozent auf 349 Millionen Euro, wie MTU mitteilte. Die entsprechende Umsatzrendite bezogen auf das bereinigte EBIT ging entsprechend um 1,4 Punkte auf 14,4 Prozent zurück.

742 Millionen Euro Umsatz entfielen auf das Triebwerksgeschäft (OEM), ein Zuwachs von knapp 15 Prozent. Sowohl im zivilen Triebwerksgeschäft als auch im Militärgeschäft zogen die Einnahmen dabei an. In der zivilen Instandhaltung (MRO) erzielte MTU ein Umsatzplus von gut 14 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro.

Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 227 Millionen Euro nach 250 Millionen im Jahr zuvor.

Werbung

Analysten hatten im Schnitt mit 2,37 Milliarden Euro Umsatz, 354 Millionen Euro bereinigtem EBIT, einer Marge von 15,0 Prozent und einem Überschuss 252 Millionen Euro gerechnet.

Für 2026 erwartet MTU nun einen Umsatz zwischen 9,5 und 9,7 Milliarden Euro nach 9,2 bis 9,7 Milliarden zuvor. Die Cash Conversion Rate (CCR), die das Verhältnis von freiem Cashflow zum bereinigtem Gewinn nach Steuern abbildet, wird zwischen 55 und 60 Prozent statt wie zuletzt zwischen 50 und 60 Prozent gesehen. Nach neun Monaten meldete MTU hier einen Wert von 62 Prozent. Bereits nach dem Halbjahr hatte MTU das CCR-Ziel hier nach oben geschraubt.

Unverändert bleibt das Gewinnziel - ein bereinigtes EBIT zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro.

Via XETRA verliert die MTU-Aktie zeitweise 1,99 Prozent auf 325,40 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: MTU Aero Engines

Aktuelle MTU Aero Engines Aktie News

Werbung

MTU Aero Engines Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.