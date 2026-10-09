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Marge und ASIC belasten

DroneShield-Aktie rutscht ab: Marge und ASIC belasten - bietet sich Anlegern nun eine Kaufgelegenheit?

DroneShield-Aktie rutscht ab: Marge und ASIC belasten - bietet sich Anlegern nun eine Kaufgelegenheit?

Ein Halbjahresverlust, eine ASIC-Untersuchung und ein US-Rahmenvertrag über 500 Millionen US-Dollar prägen die Debatte um den Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield.

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DroneShield Ltd
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  • Aktienkurs steht seit Monaten unter Druck
  • Operativ wächst das Geschäft, doch Erträge hinken hinterher
  • Rahmenvertrag und Pipeline liefern Hoffnung, aber keine garantierten Aufträge
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Die DroneShield-Aktie, Titel eines Anbieters von Counter-Drone-Systemen, gab am Freitag in Sydney um 3,40 Prozent nach und schloss bei 1,565 AUD. In den letzten drei Monaten hat die DroneShield-Aktie rund ein Drittel ihres Werts eingebüßt. Hinter dem Abschlag steht ein Spannungsfeld aus kräftigem Umsatzwachstum, rutschenden Margen und einer laufenden Behördenuntersuchung.

DroneShield meldet Wachstum ohne Ertrag im Halbjahr

Fundamental sorgte vor allem die Halbjahresbilanz für Gesprächsstoff, die DroneShield Ende August vorlegte. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 74 Prozent auf 125,8 Millionen AUD, die wiederkehrenden Erlöse legten um 229 Prozent auf 11,5 Millionen AUD zu.

Die Bruttomarge sank allerdings von 65,3 auf 60,0 Prozent. Das Unternehmen verweist auf Produktmix, Fremdprodukte und eine Inventarabschreibung im Zusammenhang mit ERP-Einführung und Standortverlagerung. Das bereinigte EBITDA drehte von plus 8,0 Millionen AUD auf minus 12,4 Millionen AUD, unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 32,2 Millionen AUD nach einem Gewinn im Vorjahr.

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US-Rahmenvertrag und Pipeline

Ende September meldete DroneShield, dass die US-Tochter DroneShield LLC einen JIATF-401-Vertrag im IDIQ-Format erhalten hat. Das dreijährige Beschaffungsvehikel hat eine Obergrenze von 500 Millionen US-Dollar. Aufträge garantiert es laut Unternehmen nicht. Wesentliche Abrufe will DroneShield einzeln melden.

Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte das Management mit 250 bis 270 Millionen AUD Umsatz. Der gesicherte Umsatz lag Mitte August 2026 bei 240 Millionen AUD.

ASIC-Untersuchung und Analystenbild

Belastend wirkt weiter die Untersuchung der australischen Wertpapieraufsicht ASIC, über die DroneShield Mitte Mai informierte. Sie betrifft ASX-Mitteilungen und Aktienhandel im November 2025. Welche Maßnahmen daraus folgen könnten, sei laut Unternehmen unklar.

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Ord Minnett stufte DroneShield Anfang Oktober auf Hold hoch und nannte ein Kursziel von 1,60 AUD. Im Analystenkonsens steht laut TipRanks ebenfalls auf Hold. Das mittlere Kursziel liegt bei 2,01 AUD. Die Spanne reicht von 1,45 bis 2,60 AUD.

Was DroneShield-Anleger aus der Aktienentwicklung ableiten können

Der jüngste Kursverfall bei DroneShield zeigt, wie schnell ein Börsenliebling mit KI-Etikett an Wert verlieren kann. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als führenden Anbieter KI-gestützter Abwehr von Drohnen und unbemannten autonomen Systemen. Auslöser für die Kursschwäche waren enttäuschte Erwartungen.

Ob der Kurseinbruch eine Kaufgelegenheit ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Für DroneShield spricht, dass die Nachfrage real ist. Dagegen spricht ein wachsender Wettbewerb. Je mehr Geld Regierungen in Drohnenabwehr investieren, desto stärker drängen auch große Rüstungskonzerne in diesen Markt.

Einen wichtigen Hinweis könnten die nächsten Zahlen liefern, die vorläufig für den 23. Februar 2027 im Kalender stehen. Bis dahin richten sich die Blicke unter anderem auf einzelne Abrufe aus dem US-Rahmenvertrag.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Droneshield

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