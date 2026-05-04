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Margen-Druck belastet

Wachstumsmotor stottert: PayPal-Aktie kämpft nach Prognose-Dämpfer mit Abwärtssog

05.05.26 15:10 Uhr
Profitabilität sinkt bei PayPal: Aktie verliert an der NASDAQ nach Q1-Zahlen an Boden | finanzen.net

Trotz übertroffener Erwartungen beim Gewinn und Umsatz im ersten Quartal 2026 reagiert die PayPal-Aktie mit einem deutlichen Abverkauf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
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• Quartalsumsatz steigt auf 8,4 Milliarden US-Dollar
• Non-GAAP-Gewinn je Aktie übertrifft mit 1,34 US-Dollar die Analystenschätzungen
• Operative Margen sinken deutlich und belasten das Sentiment

Solide Wachstumsraten bei Umsatz und Volumen

Der Zahlungsdienstleister PayPal konnte im ersten Quartal 2026 ein solides Umsatzwachstum vorweisen. Die Nettoerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar, was währungsbereinigt einem Zuwachs von fünf Prozent entspricht. Parallel dazu kletterte das gesamte Zahlungsvolumen (Total Payment Volume, TPV) um elf Prozent auf beachtliche 464,0 Milliarden US-Dollar. Trotz dieses Volumenwachstums sank die Zahl der aktiven Konten im Vergleich zum Vorquartal minimal um 0,2 Millionen auf nunmehr 439 Millionen.

Margen-Erosion trübt das operative Bild

Obwohl das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 1,34 US-Dollar leicht über dem Vorjahreswert von 1,33 US-Dollar lag, offenbart der Blick auf die Profitabilität operative Herausforderungen. Die operative GAAP-Marge kontrahierte deutlich um 182 Basispunkte auf 17,8 Prozent, während die Non-GAAP-Marge sogar um 229 Basispunkte auf 18,4 Prozent zurückging. Enrique Lores, President und CEO von PayPal, betonte gegenüber Investoren, dass das Unternehmen gezielte Schritte unternehme, um die Kostenstruktur zu verbessern und die Organisation zu vereinfachen. Diese Restrukturierungsbemühungen spiegeln sich in den aktuellen Zahlen jedoch noch nicht in einer Margenausweitung wider.

Vorsichtige Guidance sorgt für Skepsis

Ein wesentlicher Faktor für die negative Kursreaktion dürfte die Prognose für das restliche Geschäftsjahr sein. Das Management von PayPal bestätigte zwar die bisherige Jahresprognose, verwies dabei jedoch auf ein komplexes und dynamisches Marktumfeld. Für das zweite Quartal 2026 stellt das Unternehmen einen Rückgang des Non-GAAP-EPS im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht, was etwa neun Prozent unter dem Vorjahreswert von 1,40 US-Dollar liegen dürfte. Für das Gesamtjahr 2026 wird lediglich ein Ergebnis zwischen einem niedrigen einstelligen Rückgang und einem leicht positiven Zuwachs im Vergleich zu 5,31 US-Dollar im Vorjahr erwartet.

So reagiert die PayPal-Aktie

An der NASDAQ notiert die PayPal-Aktie vorbörslich bei 45,66 US-Dollar, was einem Minus von 9,38 Prozent entspricht. Dieser deutliche Rücksetzer unterstreicht die Enttäuschung der Anleger über den gedämpften Ausblick und den anhaltenden Druck auf die Profitabilität. Während die reine Umsatzentwicklung die Erwartungen übertraf, fokussiert sich der Markt nun verstärkt auf die Fähigkeit des neuen Managements, die Margen in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu stabilisieren.

Strategische Einordnung für Investoren

Für Investoren könnte die aktuelle Entwicklung bei PayPal ein zweischneidiges Schwert darstellen. Einerseits dürfte das anhaltende Wachstum des Zahlungsvolumens die starke Marktposition untermauern, andererseits könnte der Margen-Druck darauf hindeuten, dass der Wettbewerb im Fintech-Sektor zunehmend aggressiver geführt wird. Die Aktie dürfte kurzfristig volatil bleiben, solange keine klaren Anzeichen für eine nachhaltige Erholung der operativen Margen erkennbar sind. Eine Bodenbildung im Bereich der aktuellen Kursmarken könnte jedoch für langfristig orientierte Anleger eine Beobachtung wert sein, sofern die Restrukturierungsmaßnahmen von CEO Enrique Lores in den kommenden Quartalen erste Früchte tragen sollten.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

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19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
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31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
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04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

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