Margendruck trotz KI-Rekord

Rekordaufträge im KI-Geschäft, ein angehobener Ausblick und mehr Geld für Aktionäre: Warum gerät Hewlett Packard Enterprise trotzdem unter Druck?

• Für das Jahr 2027 wird eine geringere operative Marge im Cloud & AI-Segment erwartet, während Lieferengpässe bei wichtigen Komponenten die Profitabilität beeinflussen könnten.

• Trotz eines über den Erwartungen liegenden Quartalsumsatzes und einer angehobenen Prognose für 2027 bleibt die Aktie aufgrund von Gewinnmitnahmen und Margendruck schwächer.

Rekordaufträge im KI-Geschäft treffen auf einen schwächeren Margenpfad

Angehobener Jahresausblick reicht an der Börse nicht für Rückenwind

Konferenz im Dezember könnte weitere Hinweise zur Marge liefern

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Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise verliert am Montag vorbörslich an der NYSE zeitweise 10,93 Prozent auf 42,77 US-Dollar. Der Konzern hatte am Montag Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt, bei denen der Gewinn je Aktie über der eigenen Prognose lag. Die Aktie hatte im regulären Handel zuvor kräftig zugelegt.

Zahlen über Plan, Kurs darunter

Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 14,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 50 Prozent zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,43 US-Dollar und damit über der eigenen Spanne von 1,20 bis 1,30 US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge sank allerdings auf 38,2 Prozent, nach 40,4 Prozent im Vorquartal.

Nach Vorlage der Zahlen kippte die Stimmung. Investing.com sieht darin vor allem Gewinnmitnahmen nach der Rally. BigGo Finance verweist zusätzlich auf den Umsatzausblick für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027: Mit 14,0 bis 14,6 Milliarden US-Dollar lag er unter der Konsensschätzung von 14,7 Milliarden US-Dollar.

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KI-Aufträge stützen den Ausblick

Im KI-Geschäft meldet das Unternehmen Rekordwerte: Die KI-Aufträge lagen im Quartal bei 5,7 Milliarden US-Dollar, der KI-Auftragsbestand bei 10,5 Milliarden US-Dollar. Parallel hob Hewlett Packard Enterprise die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an. Der Umsatz soll 59,4 bis 63,1 Milliarden US-Dollar erreichen, der bereinigte Gewinn je Aktie 5,05 bis 5,35 US-Dollar.

Der freie Cashflow soll mindestens 5,5 Milliarden US-Dollar betragen. Wenigstens 75 Prozent davon will der Konzern an Aktionäre zurückgeben, dazu kommt eine zusätzliche Rückkaufermächtigung von 5 Milliarden US-Dollar. Der Ausblick liefert damit Substanz, auch wenn der Kurs ihn zunächst nicht honoriert. Die Auftragslage spricht für anhaltende Nachfrage, für die Ertragsqualität zählt jedoch die Marge.

Marge und Engpässe als Bremsfaktoren

Für das Segment Cloud & AI erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2027 eine operative Marge von rund 14 Prozent, nach 18,4 Prozent im vierten Quartal. Das Wachstum kommt also mit geringerer Profitabilität. Finanzchefin Marie Myers kündigte in der Telefonkonferenz zudem an, dass die Bruttomarge im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 nachgeben dürfte, wenn mehr KI-Server ausgeliefert werden, darunter das Racksystem Helios. Die absoluten Bruttogewinne sollen dennoch steigen.

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Lieferengpässe kommen hinzu: CEO Antonio Neri rechnet damit, dass Speicher, NAND und viele weitere wichtige Komponenten mindestens bis zur zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2028 knapp bleiben. Die Nachfrage ist belegt, die Umsetzung in Umsatz und Ertrag hängt aber an Lieferketten und Kosten. Genau dort dürfte sich entscheiden, ob der angehobene Ausblick den Kurs trägt.

Neue Aussagen zur Margenentwicklung könnte es bereits Anfang Dezember geben: Laut IR-Kalender spricht Chief Strategy Officer Shannon Cross am 2. Dezember auf der UBS Global Technology and AI Conference. Für die um 19 Prozent auf 0,17 US-Dollar je Aktie erhöhte Quartalsdividende ist der 9. Dezember Stichtag.

Hewlett Packard Enterprise-Aktie: Wie Anleger den Rücksetzer einordnen können

Der Kursrückgang trifft eine Aktie, die vor den Zahlen kräftig gelaufen war, und korrigiert damit eher hohe Erwartungen als die Geschäftsentwicklung. Operativ liefert der Konzern Argumente: Die Nachfrage übersteigt das Lieferbare, der Ausblick wurde angehoben, und ein Großteil des freien Cashflows fließt an die Aktionäre zurück. Der Haken liegt in der Qualität des Wachstums. Je stärker KI-Server den Umsatz prägen, desto mehr gerät die Marge unter Druck, und die Knappheit bei Speicherchips kann Kosten und Lieferfähigkeit lange belasten. Wer langfristig auf den Ausbau der KI-Infrastruktur setzt, findet in Auftragsbuch und Kapitalrückfluss ein belastbares Fundament. Wer dagegen auf eine weitere Margenausweitung wie im Geschäftsjahr 2026 gehofft hat, muss sich für 2027 auf mehr Umsatz bei geringerer Marge einstellen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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