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Margenschock

SUSS MicroTec-Aktie unter Druck: Schwache Margenprognose belastet

30.03.26 09:52 Uhr
SUSS MicroTec-Aktie: Prognose dämpft Erwartungen - weiterer Kursrutsch droht | finanzen.net

SUSS MicroTec sorgt mit einer schwächeren Margenprognose für Enttäuschung am Markt - die Aktie dürfte deutlich unter Druck bleiben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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Den Aktionären von SUSS MicroTec droht am Montag ein düsterer Wochenauftakt. Angesichts eines zehnprozentigen Abschlags, der sich im Tradegate-Handel im XETRA-Vergleich anbahnt, wurde am Markt auf ein enttäuschendes Margenzielband für das laufende Jahr verwiesen. Im XETRA-Handel fällt das Papier zeitweise dann um 8,99 Prozent auf 47,46 Euro.

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Der jüngste Kursrutsch würde damit weitergehen, denn auch am Freitag hatten die Aktien schon acht Prozent an Wert verloren. Mitte März hatten sie noch ein Hoch seit Oktober 2024 erreicht. Unter 47 Euro steuern sie nun auf ein Tief seit Mitte Februar zu.

Der Halbleiterausrüster erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine rückläufige operative Marge (Ebit) im Größenbereich von 8 bis 10 Prozent, während der Schnitt der Analystenerwartungen hierzu bei 11,6 Prozent gelegen hatte.

SUSS sprach selbst in seiner Mitteilung von einem strategisch wichtigen "Übergangsjahr" im Hinblick auf die Einführung neuer Lösungen. Die Jahreszahlen für 2025 seien besser ausgefallen als erwartet, ergänzte ein Händler.

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Schwache Nachfrage und vorsichtiger Ausblick belasten Ergebnisentwicklung

Der Halbleiterzulieferer SUSS Microtec hat 2025 eine schwächere Nachfrage zu spüren bekommen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zurückhaltend. So soll der Umsatz auf 425 bis 485 Millionen Euro schrumpfen, wie das Unternehmen am Montag in Garching mitgeteilt hat. In der Mitte der Spanne entspricht dies einem Rückgang um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll acht bis zehn Prozent erreichen. Das Umsatzziel liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten, bei der operativen Marge hatten Experten mehr erwartet.

Im vergangenen Jahr sank der Auftragseingang um mehr als 16 Prozent auf gut 354 Millionen Euro. Der Umsatz stieg hingegen um knapp 13 Prozent auf einen Rekordwert von rund 503 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern verdiente das Unternehmen mit 65,9 Millionen Euro jedoch fast zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Die entsprechende Marge fiel von 16,7 Prozent auf 13,1 Prozent.

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Unter dem Strich erzielte SUSS einen Gewinn von 46,1 Millionen Euro, nicht einmal halb so viel wie die 110 Millionen aus dem Vorjahr. Der freie Barmittelfluss fiel jedoch ins Minus, und die Aktionäre sollen deshalb nur die allgemein übliche Mindestdividende von 4 Cent je Aktie erhalten. Im Vorjahr hatte die Ausschüttung noch bei 30 Cent gelegen.

/tih/zb/err/stw

FRANKFURT/GARCHING (dpa-AFX)

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Bildquellen: SUSS MicroTec SE

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09:51SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
09:46SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
24.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
02.02.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
30.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:51SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
09:46SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
24.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
02.02.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
30.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

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