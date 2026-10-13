Mutiger Schritt bei BMW: KI-Agenten sollen in die Führungsebene - Chancen und Risiken für die Aktie

Margenziel trifft KI-Plan

13.10.26 11:44 Uhr

BMW will agentische KI breit einsetzen und Strukturen verschlanken. Ob das die Margenziele für 2028 stützt, hängt an Umsetzung und China.

• Bereits im Einkauf und in der Fahrzeugentwicklung nutzt BMW KI-Systeme, um Prozesse zu automatisieren und Risiken frühzeitig zu erkennen, mit dem Ziel, bis 2028 ein "KI-orchestriertes Unternehmen" zu werden.

Agentische KI soll Entscheidungen bei BMW beschleunigen

KI-Agenten bereits im Einkauf aktiv

Margenziele bleiben der eigentliche Prüfstein

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BMW will agentische KI in allen Unternehmensbereichen einsetzen und damit Entscheidungen beschleunigen. Eine formale Rolle von KI-Agenten im Vorstand belegt die Mitteilung des Konzerns nicht. Für die Aktie zählt vor allem, ob schlankere Strukturen die angepeilten Margenziele stützen.

Was BMW tatsächlich angekündigt hat

Der Sender n-tv titelte am Montag, KI-Agenten sollten 2028 in die Chefetage aufsteigen. Die Pressemitteilung zum Kapitalmarkttag vom 30. September 2026 spricht dagegen nur vom Einsatz agentischer KI in allen Unternehmensbereichen und von schnelleren Entscheidungswegen. Finanzvorstand Walter Mertl nannte solche Anwendungen einen Wendepunkt für agilere Entwicklung und schlankere Strukturen.

In der Fahrzeugentwicklung soll die KI von der ersten technischen Anforderung bis zur Freigabe unterstützen. Die Ergebnisse würden von den Entwicklern "stets begleitet, geprüft und final freigegeben", teilte BMW mit. Im Einkauf läuft bereits das System AIconic, das laut BMW die Inventur von rund 250.000 Spezialwerkzeugen bei Lieferanten verwaltet und unproblematische Fälle selbst freigibt. Beim Flottengeschäft der BMW-Tochter Alphabet automatisiert ein KI-Agent nach BMW-Angaben rund 90 Prozent der manuellen Schritte im Angebotsprozess.

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Woher die Idee von der KI-Chefetage kommt

Die Zuspitzung geht auf Pläne aus dem Einkauf zurück, über die n-tv unter Berufung auf mehrere Medien berichtet. Demnach setzt BMW dort auf vier KI-Agenten, die geopolitische Risiken früh erkennen, die Produktqualität sichern und Kosten senken sollen. Der Umbau ist in drei Stufen angelegt: Auf KI als Assistenz beim Schreiben von Mails oder Software folgen Agenten, die ganze Abläufe übernehmen und dafür Zugriff auf Datenbanken bis hin zu Produktionssystemen erhalten. Ab 2028 will BMW dann ein "KI-orchestriertes Unternehmen" sein, in dem mehrere Agenten Produktion, Einkauf und Entwicklung verzahnen. Führungsrunden sollen ihre Optionen so binnen Minuten durchspielen können, ohne lange Rücksprache mit den Fachabteilungen.

Den finanziellen Hebel beschreibt BMW-Vorstand Nicolai Martin gegenüber der Fachzeitschrift AutomotiveIT: Bei einem Einkaufsvolumen von 80 Milliarden Euro hätten schon kleine Verbesserungen bei Materialkosten, Kapazitäten oder Flexibilität eine ungleich größere Wirkung. Allein im Einkauf hofft der Konzern laut n-tv auf Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich. Die Agenten sollen dem Bericht zufolge kein weiteres Werkzeug sein, sondern eine Art neuer Kollege, unter Umständen mit weitreichenden Befugnissen.

Experte hält BMWs Zeitplan für sehr optimistisch

Ob diese Rechnung aufgeht, ist allerdings offen. Der Auto- und IT-Experte Thomas Köhler nennt den Vorstoß im Gespräch mit n-tv einen mutigen Schritt, hält den Zeitplan aber für sehr optimistisch. Noch immer sei es schwer, die Modelle dazu zu bringen, vorgegebene Ziele zuverlässig zu verfolgen, und wie viel Unternehmen mit solchen Systemen tatsächlich sparten, lasse sich noch nicht belastbar beziffern. Das hohe Tempo erklärt Köhler mit dem wirtschaftlichen Druck auf die Branche und mit der chinesischen Konkurrenz, deren schnelle Innovationszyklen ohne mehr Automatisierung kaum zu erreichen seien. Im Einkauf sieht auch er großen Nutzen, etwa wenn Agenten früh anzeigen, welche Bauteile knapp werden könnten.

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Heikel wird es aus seiner Sicht dort, wo KI helfen soll, mit schlankeren Strukturen schneller zu entscheiden. Bis Mitte 2027 will BMW laut seiner Mitteilung die Zahl der Bereiche und zugeordneten Managementfunktionen um 20 Prozent senken. Köhler warnt, ein Agent mit Sparauftrag könne an Stellen kürzen, die niemand vorgesehen habe, und eine erfundene Norm etwa zur Materialfestigkeit falle womöglich erst Jahre später auf. In 98 Prozent der Fälle funktioniere die KI, in zwei Prozent halluziniere sie. Entscheidend sei deshalb, dass Fachleute die Ergebnisse mit genügend Zeit und Wissen prüfen könnten.

Was der KI-Kurs für die BMW-Aktie bedeuten könnte

Für die Aktie entscheidet sich die KI-Frage vor allem an der Marge. Im zweiten Quartal 2026 kam BMW im Autogeschäft auf eine EBIT-Marge von 2,3 Prozent nach 5,4 Prozent im Vorjahresquartal, für das Gesamtjahr stellt der Konzern nur 1 bis 3 Prozent in Aussicht. Bis 2028 soll die Marge auf 3 bis 5 Prozent steigen, zu Beginn des nächsten Jahrzehnts wieder auf 8 bis 10 Prozent. Für 2028 nannte BMW beim Kapitalmarkttag zudem einen Free Cashflow im Autogeschäft von mehr als fünf Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Welchen Anteil die KI-Agenten zu diesem Weg beitragen sollen, beziffert BMW in seiner Mitteilung nicht.

Genau darin liegt das Risiko für Anleger. Fallen die Einsparungen im Einkauf später oder kleiner aus als erhofft, müssen andere Hebel die Lücke schließen. Dazu zählt vor allem China: Dort will BMW die Importe auf die margenstärksten Modelle beschränken und den Anteil lokal gefertigter, eigens für chinesische Kunden entwickelter Fahrzeuge bis 2030 auf mindestens 95 Prozent heben. Hinzu kommt das Fehlerrisiko, das Köhler beschreibt. Sinkt mit dem Abbau von Führungsfunktionen die Kapazität, Ergebnisse der Agenten zu prüfen, könnten Qualitätsprobleme die erhofften Effizienzgewinne wieder aufzehren.

Ein erster Prüfstein folgt mit der Quartalsmitteilung zum 30. September, die in der anstehenden Berichtssaison erwartet wird. Dann zeigt sich, ob BMW innerhalb der Jahresprognose bleibt. Über zusätzliche Sparfelder will der Konzern bis zum Frühjahr 2027 entscheiden. Erst dann lässt sich besser ablesen, ob die KI-Agenten bei BMW tatsächlich Entscheidungen beschleunigen oder vorerst vor allem den Umbau begleiten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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