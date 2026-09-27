Marine Petroleum gewährte Anlegern Blick in die Bücher

27.09.26 06:35 Uhr

Marine Petroleum äußerte sich am 25.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0,99 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net