Marine Petroleum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Marine Petroleum hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,35 Prozent auf 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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