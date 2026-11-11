Maritime Merchant Bank ASA Registered präsentierte Quartalsergebnisse

11.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128,0 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,6 Millionen NOK in den Büchern standen.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maritime Merchant Bank ASA Registered ein EPS von 0,270 NOK je Aktie vermeldet.

Maritime Merchant Bank ASA Registered präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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