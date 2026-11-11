Maritime Merchant Bank ASA Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Maritime Merchant Bank ASA Registered präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maritime Merchant Bank ASA Registered ein EPS von 0,270 NOK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128,0 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,6 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Maritime Merchant Bank ASA Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Maritime Merchant Bank ASA Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen