Maritime Merchant Bank ASA Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maritime Merchant Bank ASA Registered hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Maritime Merchant Bank ASA Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 NOK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,8 Millionen NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 128,8 Millionen NOK.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,71 NOK beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,19 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,93 Prozent auf 487,88 Millionen NOK. Im Vorjahr hatte Maritime Merchant Bank ASA Registered 541,69 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.net