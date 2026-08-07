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Stabilus-Aktie verliert leicht: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise

Stabilus-Aktie verliert leicht: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
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Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Verantwortung für das Finanzressort übernehme bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, hieß es. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet.

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Die im Nebenwerteindex SDAX notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht nach.

KOBLENZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Stabilus

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DatumRatingAnalyst
04.08.26 Stabilus SE Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)