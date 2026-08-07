Stabilus-Aktie verliert leicht: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.
Werte in diesem Artikel
Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Verantwortung für das Finanzressort übernehme bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, hieß es. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet.
Die im Nebenwerteindex SDAX notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht nach.
KOBLENZ (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stabilus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stabilus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Stabilus
Aktuelle Stabilus Aktie News
Stabilus Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.26
|Stabilus SE Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)