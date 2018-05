Marke Volkswagen wächst im April prozentual zweistellig

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat die Auslieferungen von Fahrzeugen der Kernmarke im April dank guter Verkäufe in Europa rasant gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden von der Marke Volkswagen weltweit 519.600 Einheiten an Kunden übergeben, 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den ersten vier Monaten des Jahres betrug das Absatzplus 7,1 Prozent auf 2,04 Millionen Autos.

"Wir haben die Zwei-Millionen-Marke bereits nach vier Monaten geknackt", sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann laut Mitteilung. "Besonders erfreulich sind die anhaltenden Zuwächse in unserem Heimatmarkt Deutschland, die Entwicklung in Europa und Südamerika."

In Europa kam die Kernmarke auf ein Plus von 13 Prozent, auf dem Heimatmarkt sogar auf 15 Prozent. Im wichtigsten Markt China betrug das Wachstum im April 9,5 Prozent.

