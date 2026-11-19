Einstufung im Blick

Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1000 auf 950 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Wechsel von Artillerie zu Drohnen in der Ukraine und in Russland habe eine rasche Neuausrichtung von Angebot und Nachfrage bei Artillerie ausgelöst, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch zu Werten aus der europäischen Rüstungsbranche. Er rechnet nun mit sinkenden Schätzungen bei den am stärksten betroffenen Unternehmen und hier insbesondere bei Rheinmetall.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:45 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 741,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 28,08 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.338 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 52,0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.