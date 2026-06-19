Papier unter der Lupe

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der RWE-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus informierten Kreisen vom Freitag, dass der Essener Energiekonzern seinen Amprion-Anteil aufstocken will. Sie hinterfragt die strategische Begründung eines solchen Deals und verwies auf mögliche negative Auswirkungen auf die Bilanz. Finanzieller Spielraum, der dem Kerngeschäft mit erneuerbaren Energien - einschließlich der Aktivitäten in den USA - zugutekommen könnte, wäre zudem gebunden.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von RWE legte um 17:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 55,60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 2,52 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 1.091.409 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 25,3 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.