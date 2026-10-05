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Aktuelle Analyse im Blick

Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Alex Irving unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.28 EUR -0.04 EUR -0.07 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Alex Irving sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal eine gute Nachfrage in der europäischen Logistikbranche. Der Welthandel halte sich erstaunlich robust, trotz weiterhin hoher Energiepreise, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die DHL dürfte mit ihrem Express-Geschäft von der starken Nachfrage profitieren. Der wahrscheinlichste Kandidat für eine Anhebung der Jahresprognosen sei aber Maersk angesichts hoher Frachtraten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:18 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 56,38 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 16,64 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.885 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 25,8 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 04:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

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Datum Rating Analyst
11:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research

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