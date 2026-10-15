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Market-Perform-Einstufung

Market-Perform für GEA-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Market-Perform für GEA-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

GEA-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
68.65 EUR -1.15 EUR -1.65 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er.

Aktieninformation im Fokus: Die GEA-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:51 Uhr um 0,7 Prozent auf 68,60 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 0,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.899 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 21,3 Prozent nach oben. Am 09.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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Datum Rating Analyst
13:06 GEA Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 GEA Hold Warburg Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research

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