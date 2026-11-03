Market-Perform-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Die detaillierte Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig durchgeführt.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Behandlungswachstum auf dem US-Markt erneut rückläufig gewesen, betonte die Expertin.
Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:57 Uhr 0,1 Prozent auf 40,56 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 10,08 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 155.038 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 3,5 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius Medical Care