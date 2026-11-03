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Market-Perform-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Market-Perform-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Die detaillierte Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.36 EUR -0.94 EUR -2.33 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Behandlungswachstum auf dem US-Markt erneut rückläufig gewesen, betonte die Expertin.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:57 Uhr 0,1 Prozent auf 40,56 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 10,08 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 155.038 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 3,5 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Datum Rating Analyst
10:11 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
09:46 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG

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