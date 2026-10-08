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Bewertung im Blick

Market-Perform-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Market-Perform-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Symrise-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Victoria Nice.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
90.12 EUR -0.34 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Hersteller von Lebensmittelzusätzen profitierten von Innovationen und einer zunehmenden Marktfragmentierung in den Kundenbranchen, egal welcher Kunde am Ende gewinne, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem Wachstum des Zusatzstoffe-Sektors über dem der Endmärkte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:27 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 90,18 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 9,78 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 8.261 Symrise-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 33,1 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 14:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
09:41 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
01.10.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research

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