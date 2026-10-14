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Market-Perform-Einstufung

Market-Perform-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Market-Perform-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Symrise-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst James Hooper unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
96.38 EUR -0.12 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Symrise sei darüber diskutiert worden, ob der Heimtiermarkt den Aromenhersteller wieder näher an das historische organische Wachstumsniveau heranführen wird.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:35 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 96,74 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 2,34 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 39.888 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 42,8 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 10.03.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
11:51 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
01.10.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.

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